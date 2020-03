OM : Eyraud veut le vendre, Strootman casse l'ambiance

Dans : OM.

Sous la pression du fair-play financier de l’UEFA, l’Olympique de Marseille va impérativement devoir vendre certains de ses joueurs lors du prochain mercato estival.

Pour arriver à ses fins en allégeant sa masse salariale, la direction du club phocéen va d’abord mettre quelques éléments clés sur le marché des transferts. Ce sera probablement le cas de Morgan Sanson et de Duje Ćaleta-Car, qui ont tous les deux la côte en Premier League. Mais pour réduire la voilure au maximum, histoire de ne pas subir des sanctions de la part de l'instance européenne de football, l’OM devra aussi se défaire de certains gros contrats. Et un joueur sera particulièrement visé, il s’agit de Kevin Strootman. Plus gros salaire du club, avec 500 000 euros mensuels, l’international néerlandais dispose encore d’un bail jusqu’en 2023. Autant dire qu’il pèse très lourd dans les finances de l’OM, surtout que le joueur de 30 ans avait déjà été recruté pour 25 ME durant l’été 2018. Malgré le fait que sa direction le pousse dehors depuis plusieurs mois, l’ancien de la Roma, lui, n’a qu’une seule envie : rester à l’OM le plus longtemps possible.

« Si je pense déjà à la saison prochaine ? Non… Je veux jouer la Ligue des Champions ici, c’est notre objectif. Je crois que pour tout le monde si tu ne joues pas, tu n’es pas content. Tu ne te sens pas bien. Mais dans le foot, c’est comme ça, tu n’as besoin que de onze joueurs sur le terrain et huit sur le banc. Maintenant, je suis sur le banc. Oui, j’ai joué le dernier match, mais normalement je ne devais pas être aligné. Mais l’équipe a été bonne donc je devrais dire quoi ? Bouba Kamara joue dans ma position. Alors je dois faire plus, je dois faire mieux pour jouer et être dans le onze titulaire. Je dois partir où ? Quand je ne joue pas ici, je dois partir au Real Madrid ou à Barcelone ? Je ne joue pas. Je dois être bon aux entraînements et quand le coach fera appel à moi, c’est tout. La saison prochaine, on a un objectif, tout le monde dans ce club, c’est de jouer la Ligue des Champions », a avoué, en conférence de presse, Strootman, qui s'apprête donc à faire de vieux os à Marseille. Au grand dam de Jacques-Henri Eyraud, qui est en train de se plier en quatre pour sauver son OM des griffes l’UEFA...