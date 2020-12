Dans : OM.

Le président de l'Olympique de Marseille est régulièrement attaqué par les supporters, et cela même si les résultats sont excellents en Ligue 1. Cette fois, JH Eyraud est pris à partie par un ancien président de club.

Diriger l’OM n’a jamais été un métier très simple, Jean-Claude Dassier, Vincent Labrune et désormais Jacques-Henri Eyraud peuvent en témoigner. Mais ce dernier prend cher depuis des mois, l’actuel président du club phocéen étant dans le collimateur d’une frange active des supporters marseillais et d’influents consultants. Pour l’instant, JHE tient bon, et ne semble pas réellement sur la sellette contrairement à ce que l’on avait pu penser l’été dernier lorsque André Villas-Boas a menacé de quitter l’Olympique de Marseille. Cependant, ce lundi, La Provence publie les bonnes feuilles du livre de Mourad Boudjellal, candidat malheureux au rachat de l’OM. Et c’est peu dire que l’ancien président du RC Toulon n’apprécie pas Jacques-Henri Eyraud.

Evoquant la personnalité de l’actuel boss de Marseille, Mourad Boudjellal se fait très virulent. « Je n’ai rien contre le président de l’OM. Du moins rien de personnel. Je pense juste qu’il est nul à ce poste... (...) Jacques-Henri Eyraud est un produit d’école. Un bon produit, mais un produit. (...). Sur le fond, je trouve à Eyraud un manque d’ambitions. Il a du mal à jouer le côté populaire : il n’est pas crédible sur ce plan-là », écrit dans « J’en savais trop », l’ancien homme fort du rugby français. Le président de l'Olympique de Marseille n'étant pas du genre à se répandre dans les médias, il ne répondra pas à cette brutale attaque, mais il pourra toutefois se dire que cette réaction de Mourad Boudjellal ressemble un peu à du dépit, ce dernier, associé à Mohamed Ajroudi, ayant visiblement échoué dans le raid pour racheter l'OM à Frank McCourt.