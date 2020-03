OM : Eyraud sort une carte Fonky pour chauffer le Vélodrome

Dans : OM.

Depuis leur arrivée à l'Olympique de Marseille en 2016, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont souvent placé le Stade Vélodrome au coeur du Champions Project.

Il y a quelques mois, le club phocéen avait d'ailleurs récupéré l'exploitation de l’enceinte marseillaise. Si cela a abouti à plusieurs nouveautés en faveur d’une meilleure expérience de stade pour les supporters de l’OM, un changement notable vient d’avoir lieu, au poste de speaker. Alors que l'historique André Fournel est toujours là, comme depuis plus de trente ans, il est désormais accompagné par Karim Haddouche. Plus connu sous le nom de Sat L’Artificier, l’ancien rappeur de la Fonky Family, l’un des groupes les plus emblématiques de Marseille, a effectivement été choisi par l’OM. Au micro, Sat s’occupe d'animer l’avant-match. « Chaque match à domicile, je serai au micro, aux côtés de DD Fournel, à vos côtés, comme je l'ai toujours été. Sauf qu'au lieu d'être dans les gradins, je serai ici même pour donner de la force à l'OM », a lancé l'ancien chanteur sur Le Parisien.

Maintenant, Sat L’Artificier sera donc au pied de son stade pour « donner une ambiance plus festive aux avant-matchs au Vélodrome ». « Sat correspond pleinement à l'ADN de notre club. Il a été choisi pour apporter sa touche personnelle, sa créativité dans le but d'animer l'avant-match dans un style urbain permettant de mélanger deux univers : sport et musique », a expliqué l’OM. Supporter de Marseille depuis toujours, Karim Haddouche va aussi s'atteler à ne plus être le chat noir de l’OM. Puisqu’après avoir composé le morceau « Rap pour l'OM » avant la finale de l’Europa League 2018 entre Marseille et l’Atlético (0-3), il a connu la défaite contre Nantes fin février (1-3) pour sa grande première en tant que speaker. Aux Marseillais de conjurer le sort contre Amiens ce vendredi soir !