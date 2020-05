OM : Eyraud remplacé par un Anglais à la tête de Marseille ?

Dans : OM.

Et si Jacques-Henri Eyraud cédait sa place à la présidence de l'Olympique de Marseille cet été. La rumeur circule du côté du Vélodrome, avec déjà un nom pour le remplacer.

Depuis quelques jours, la présence de Garry Cook à l’Olympique de Marseille suscite bien des interrogations, nombreux étant persuadés que l’ancien chef de projet de chez Nike, devenu éphémère président exécutif de Manchester City, est là pour vendre l’OM à un éventuel repreneur, qu’il soit saoudien ou pas. Mais depuis quelques jours, une petite musique fait de cet Anglais un possible successeur de Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club phocéen, Frank McCourt n’ayant pas réellement apprécié à sa juste valeur la gestion financière de l’Olympique de Marseille. Car même s’il est clairement très fort en matière de communication, les comptes de l’OM ont souffert sous la direction de l'actuel président de Marseille.

Dans un live Instagram, Mathieu Grégoire a été interrogé sur la présence de Garry Cook à Marseille, et sur un éventuel remplacement de l’actuel président du club. « Est-ce que Jacques-Henri Eyraud va partir ? Je n’ai pas d’infos pour l’instant, mais effectivement, il a eu une gestion qui a laissé des déficits assez importants ces dernières années. C’est Frank McCourt qui a épongé les dettes. Donc McCourt peut très bien se dire : « On tourne la page, on repart avec un nouveau PDG ». Ça fait quatre ans qu’Eyraud est là. On sait que McCourt est proche de Garry Cook en ce moment. C’était l’ancien CEO de Manchester City. Garry Cook est le conseiller de McCourt et pourrait pourquoi pas aller à l’OM ou s’en rapprocher », a confié le journaliste de l’Equipe à Marseille.