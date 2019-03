OM : Eyraud promet d'offrir ce beau cadeau aux supporters

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille au côté de Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud a fait du sportif sa priorité en recrutant des joueurs confirmés tels que Luiz Gustavo ou encore Kevin Strootman. Mais en dehors du rectangle vert, le président phocéen a également de nombreuses missions. L’une d’entre elles a été menée à bien puisqu’il s’agissait de récupérer l’exploitation exclusive du Stade Vélodrome. Désormais, l’objectif de « JHE » est de rendre l’enceinte marseillaise plus moderne, et tout un tas de travaux est nécessaire comme l’homme fort de l’OM l’a expliqué en détails dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

Eyraud veut un Vélodrome tout beau tout neuf

« Il faut absolument en améliorer la qualité. On va changer aussi la sono qui est relativement inaudible aujourd’hui. Même chose pour la lumière qui pour l’instant n’était pas de la technologie « led ». Ce qui veut dire que si vous vouliez faire des variations de lumière ou le noir intégral, il fallait attendre vingt minutes pour que les lampes actuelles se remettent en marche. Enfin, on travaille sur l’accueil, pour être en mesure de proposer tout type d’expérience à nos supporters. Des expériences très fortes émotionnellement dans les virages, mais aussi des moments plus adaptés aux familles. On travaille beaucoup sur cette segmentation des expériences. Après, restera la performance des joueurs sur le terrain. Quel que soit le supporter que vous êtes, vous attendez qu’ils mouillent le maillot, qu’ils fassent preuve des valeurs que ce club véhicule : la combativité, l’esprit collectif, le goût pour l’offensive, ça restera l’essentiel quoi qu’il arrive » a confié le président marseillais, bien décidé à améliorer le club à tous les étages et moderniser le stade est un chantier à ne pas négliger. Jacques-Henri Eyraud l’a bien compris…