OM : Eyraud plombe Marseille, ce dossier du mercato le prouve

L’été dernier, l’Olympique de Marseille frappait fort sur le marché des transferts. Pour remplacer André-Franck Zambo-Anguissa, le club phocéen misait sur Kevin Strootman, recruté pour 28 ME à l’AS Roma. Sur le papier, cela ressemblait à un gros coup mais force est de constater que l’international néerlandais a déçu pour sa première saison en Ligue 1. Après une préparation prometteuse, la donne peut-elle changer ? Difficile à dire, d’autant que le joueur semble toujours poussé vers la sortie par le président Jacques-Henri Eyraud. Une gestion tout simplement désastreuse selon le consultant de FC-Marseille, Mourad Aerts.

« On traîne encore et toujours notre gestion désastreuse. Pourquoi tu fais venir Strootman si c’est pour dire, un an après, que tu ne peux pas assumer son salaire ? Là, il commence à être bon et c’est maintenant qu’on va lui dire de partir. C’est désastreux et d’un autre côté on se dit que s’il y a un gros salaire à vendre, c’est celui-là. En gros salaires, tu as Gustavo, Payet, Thauvin et Strootman. Je ne sais plus quoi penser de tout cela, je ne sais même pas si ce serait une bonne chose pour Marseille de vendre un mec comme Strootman » a indiqué le journaliste, pour qui la stratégie de Jacques-Henri Eyraud dans ce dossier n’a ni queue ni tête. Reste à voir si, d’ici la fin du mois d’août, Kevin Strootman recevra des offres intéressantes alors que ces derniers jours, l’Inter Milan semblait intéressé.