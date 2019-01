OM : Eyraud moqué pour son mercato délirant à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après des mois de négociations, l’Olympique de Marseille s’est enfin offert Mario Balotelli. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le choix du club phocéen de miser sur l’attaquant de 28 ans ne fait pas l’unanimité. Il faut dire que le charismatique buteur transalpin n’a pas vraiment brillé durant la première partie de saison à Nice (0 but), et que son comportement imprévisible force les observateurs à émettre quelques réserves. A commencer par Rolland Courbis, qui est même allé plus loin sur RMC Sport en se moquant ouvertement des dirigeants marseillais, Jacques-Henri Eyraud en tête, pour ce drôle de choix au mercato.

« Moi, je pensais qu’avec les négociations difficiles de cet été et après la première partie de saison de Balotelli, les dirigeants allaient pousser un ouf de soulagement. Ils allaient se dire qu’ils l’avaient échappé belle avec un gars qui n’a marqué aucun but… Et bien non ! Au mois de janvier, le ouf de soulagement, c’est : « Ouf, personne ne l’a recruté avant nous ». Ils vont fêter tous ensemble son premier but de la saison… Je suis obligé d’applaudir et de chambrer mes copains marseillais » a lâché un Rolland Courbis qui ne va pas se faire que des amis du côté de l’OM. Mais qui espère sans doute, en Marseillais de naissance qu’il est, que Mario Balotelli réussira sur la Canebière.