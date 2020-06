OM : Eyraud ministre des Sports ? Merci pour cette bonne blague

Dans : OM.

Une rumeur avait fait de lui un possible futur ministre des Sports, Jacques-Henri Eyraud a bien rigolé.

Il y a quelques semaines, le président de l’Olympique de Marseille avait été l’objet d’un bruit qui faisait de lui le successeur de Roxana Maracineanu, l’actuelle ministre des Sports. Car c’est une évidence, cette dernière est sur un siège éjectable après plusieurs boulettes de communication et alors que l’on annonce un prochain remaniement du gouvernement d’Edouard Philippe. Mais lorsque cette histoire lui a été rapportée, Jacques-Henri Eyraud, que l’on dit proche d’Emmanuel Macron, supporter avéré de l’OM, en rigole franchement. Et JHE de prendre tout cela avec malice, histoire de bien faire remarquer que tout cela était du pipeau. « C'est une galéjade probablement inventée par quelqu'un qui me veut du bien... », a fait savoir, dans L’Equipe, le président de l’Olympique de Marseille qui ne se voit pas comme le prochain ministre des Sports d'Edouard Philippe ou d'un autre Premier Ministre.