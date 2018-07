OM : Eyraud lâche les millions, Balotelli tout proche de signer

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Mario Balotelli à l’OM sous 48 heures, c’est possible. Ce lundi matin, L’Equipe confiait que l’international italien allait rapidement communiquer l’identité de son futur club. Une information confirmée par La Provence, qui apporte quelques détails financiers sur la proposition transmise par Jacques-Henri Eyraud au buteur de 27 ans et à son agent Mino Raiola. Selon l’entourage de l’état-major olympien, la proposition marseillaise est « bouclée » avec un contrat de trois ans à la clé, plus une saison supplémentaire en option.

S’il accepte de signer ce contrat , l’ancien attaquant de l’Inter Milan et de Manchester City deviendra le joueur le mieux payé de l’histoire de l’Olympique de Marseille. « Ne resteraient plus que la décision finale de "Balo", puis l'accord entre les deux clubs sur le montant de la transaction. Ce qui ne devrait pas être insurmontable, Nice et le clan Balotelli, incarné par le fantasque Mino ayant conclu un gentleman agreement l'été dernier pour laisser partir le buteur à la frappe de mule dans le club de son choix » explique le quotidien régional. Autant dire que c’est une énorme opération qui se prépare du côté de la cité phocéenne. On comprend beaucoup mieux pourquoi cela traîne en longueur, les sommes engagées étant véritablement colossales dans ce dossier…