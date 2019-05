OM : Eyraud lâche encore une décla surréaliste à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Quelques semaines après avoir soumis l’idée de changer les règles du football, Jacques-Henri Eyraud a encore fait beaucoup rire les supporters de l’Olympique de Marseille en ce début de semaine. Et pour cause, invité à s’exprimer sur l’actualité du club phocéen sur RMC, le président phocéen a fait l’éloge d’un certain Raymond Domenech, lequel n’a pas vraiment la cote à Marseille et plus généralement en France depuis le terrible épisode Knysna. Pour l’homme fort de l’OM, Raymond Domenech est un grand entraîneur qui a fait rêver les Français, et mérite par conséquent un immense respect. Chacun aura son avis sur cette déclaration assez surprenante...

« Je viens de voir Raymond Domenech il y a quelques minutes, j'ai l'impression qu'il m'a fait un clin d'oeil, alors je ne sais pas ce que ça veut dire mais je vais lui demander au dîner. Ce que je veux dire, c'est à quel point le métier d'entraîneur est un métier difficile. On parlait de Raymond Domenech, on parle de lui à propos de Knysna, mais c'est aussi un entraîneur qui est allé en finale de la Coupe du Monde, c'est un entraîneur qui nous a fait rêver et c'est tellement injuste je trouve, peu importe l'individu et la personne, de ne retenir que l'échec et pas les réussites. J'en profite pour dire un mot sur la difficulté de ce métier, car on n'imagine pas à quel point ce métier d'entraîneur professionnel est difficile, et ça mériterait d'en parler un peu plus dans les médias » a lâché Jacques-Henri Eyraud, qui ne va pas faire remonter sa cote de popularité auprès des supporters avec ce genre de prise de parole.