OM : Eyraud lâche du lest pour un transfert de Sanson

Dans : OM, Ligue 1.

Annoncé comme le joueur à forte valeur marchande sur le départ cet été, Morgan Sanson n’a pas trouvé preneur. Pourtant, l’OM était clairement vendeur, et le joueur pas contre un nouveau challenge sachant que l’attendait une saison sans Coupe d’Europe, et donc la quasi-impossibilité de se montrer en vue de l’équipe de France. Cet été, il avait l’accord de son club pour partir en cas de belle offre, mais les intérêts pris, notamment par des clubs anglais, ne se sont jamais concrétisés. Une petite déception pour Morgan Sanson.

« C’est la première fois qu’il vit un transfert avorté. Il se voyait peut-être franchir un palier. Il peut aller encore plus haut, en Angleterre ou en Espagne. Mais il reste un jeune joueur, tout cela a dû l’affecter », a souligné Garry Bocaly, ancien coéquipier de Sanson à Montpellier, dans La Provence. Et le quotidien local d’apporter une précision de taille, à savoir qu’un accord oral a été obtenu avec l’OM pour faciliter un départ l’an prochain. A ce moment-là, Jacques-Henri Eyraud se montrera probablement moins gourmand, lui qui rêvait de récupérer 30 ME avec son milieu de terrain. A moins que Morgan Sanson ne continue sur sa lancée d’un début de saison intéressant.