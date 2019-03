OM : Eyraud fait taire les rageux grâce à Balotelli, il adore ça

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Cet hiver, l’arrivée de Mario Balotelli à l’Olympique de Marseille a provoqué bien des commentaires négatifs du côté des observateurs du ballon rond. Salaire, état d’esprit… Cette arrivée était bien trop risquée au goût de certains consultants. Mais force est de constater que Super Mario a relancé Marseille, désormais 4e à 6 points de Lyon. Une belle victoire pour Jacques-Henri Eyraud, lequel a toujours fait du recrutement de l’international italien sa priorité. Malgré le scepticisme ambiant autour de ce dossier…

« Si j’ai eu du nez pour Mario Balotelli ? Oui, j’y ai cru, on peut le dire. C’est la vérité. Je suis très heureux de voir comment le joueur vit ses premiers mois à l’OM. Je pense que vous le voyez sur son visage, sur son attitude, je crois qu’il est content d’être là. Je suis aussi heureux de la façon dont il a été accueilli par ses coéquipiers. Il a su aussi faire les efforts pour s’intégrer lui-même dans une communauté. Enfin, je suis très heureux qu’il marque beaucoup de buts, parce qu’il est là pour ça. Jusqu’à présent c’est une réussite. Je ne suis pas là pour m’attribuer des lauriers, ça ne m’intéresse pas. Je suis là pour que ça aille le plus loin possible, que ce soit un succès, et on tirera les bilans à la fin de la saison » a ainsi confié, satisfait, le président marseillais dans les colonnes du Dauphiné. Reste maintenant à voir de quoi sera fait l’avenir du buteur olympien…