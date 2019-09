OM : Eyraud évite Tapie pour les 120 ans, ça fait scandale !

Dans : OM, Ligue 1.

Plusieurs animations sont prévues ce dimanche soir au Vélodrome à l'occasion des 120 ans de la création de l'Olympique de Marseille. Mais que les supporters de l'OM ne cherchent pas Bernard Tapie parmi les participants à cet événement, puisque le fil de l'ancien président mythique du club phocéen a fait savoir que Jacques-Henri Eyraud n'avait pas transmis d'invitation à celui que l'on sait très gravement malade et qui se soigne actuellement à Marseille. « Je reçois beaucoup de messages pour savoir mon père était invité et sera présent dimanche pour fêter les 120 ans de l’OM. NON ! Jacques-Henri Eyraud ne l’a pas invité. Il doit sûrement penser que BT ne fait pas partie de cette histoire mais Le Boss vous regardera comme à chaque match », a confié, via Twitter, Stéphane Tapie.

Une omission, qui ne peut évidemment pas être accidentelle, et qui risque de ne pas améliorer l'image de Jacques-Henri Eyraud auprès des supporters de l'Olympique de Marseille. L'actuel président de l'OM risque d'entendre quelques remarques caustiques suite à sa décision de laisser de côté celui qui a mené le club phocéen à la victoire en Ligue des champions en 1993. D'autant plus que Bernard Tapie n'est pas au mieux de sa forme et aurait apprécié de recevoir un vibrant accueil du Vélodrome. Ce ne sera pas le cas.