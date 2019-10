OM : Eyraud et McCourt, le désastre à 200ME de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille tentera de réaliser un exploit face au PSG ce dimanche soir. Mais en dehors de cela, le projet de l'OM n'avance plus regrette cet ancien joueur marseillais.

Qui aime bien châtie bien. Et personne ne pourra reprocher à Marc Libbra de ne pas aimer l’Olympique de Marseille, lui qui a porté le maillot de l’OM de 1992 à 1998. Mais ce dimanche, s’exprimant sur Europe 1 au sujet du club phocéen, l’ancien joueur marseillais, désormais consultant, estime que depuis le rachat du club par Frank McCourt, tout a été fait à l’envers malgré un bel investissement financier du milliardaire américain. Mais Marc Libbra estime que ce dernier a fait une erreur fatale dès le début en installant Jacques-Henri Eyraud au poste de président.

Car pour Marc Libbra, même si Frank McCourt ne connaît rien au football, il est plus gênant que le dirigeant au quotidien de l’Olympique de Marseille soit également à côté de la plaque. « Dès le départ, McCourt avait 200ME à dépenser sur deux ans, donc sur trois mercato. Quand il signe, on se doute qu'il n'a aucune connaissance du football. Son plus grand défaut c'est d'avoir pris un président qui ne connais rien au football non plus. Zubizarreta j'étais ravis qu'il soit là, malheureusement il a du mal à s'imposer. Quand tu vends Zambo Anguissa 30ME, tu penses gagner au loto et derrière tu rachètes Strootman pour balancer près de 30ME, c'est pas possible. Le champions project, il n y en a pas du tout puisque qu'ils n'arrivent pas à revenir en Ligue des champions. Ça 'vivote', on ne sait pas ce qu'il se passe. La seule éclaircie, c'est cette finale de Ligue Europa », a confié l’ancien joueur de l’OM, attristé par l’absence de vision à long terme de la part du propriétaire et du président de l’Olympique de Marseille.