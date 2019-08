OM : Eyraud en feu, il exige du cash et vite !

Dans : OM, Mercato.

Sur le départ depuis désormais plusieurs joueurs, Luiz Gustavo n’a toujours pas le feu vert de l’OM pour s’envoler vers la Turquie.

Malgré un forcing intense du Fenerbahçe, qui s’était déjà vivement renseigné à son sujet au début de l’été, les deux clubs ne sont pas encore entendues sur une indemnité de transfert. Et en dépit de la fin imminente du marché des transferts, Jacques-Henri Eyraud négocie toujours âprement chaque centime, comme l’annonce Nabil Djellit.

Selon les derniers échos, ça se tend entre #Fenerbahce et l'#OM pour #LuizGustavo. Le ton est monté. #JHE fait tout pour récupérer le max... #Mercato pic.twitter.com/SCdkoPYL4B — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 30 août 2019

Le journaliste de France Football révèle ainsi que le président de l’OM entend bien récolter les 8 ME déboursés il y a deux ans pour faire venir le Brésilien, et durcit véritablement le ton au point d'avoir déjà refusé deux offres. De quoi agacer le club turc bien évidemment, mais aussi Luiz Gustavo, qui doit certainement se dire que le temps pourrait commencer à manquer si l’OM ne fait aucun effort pour trouver un accord. Car de son côté, l’ancien du Bayern Munich a déjà trouvé un accord avec la formation d’Istanbul, et a aussi fait comprendre que son choix était fait concernant son avenir après avoir refusé une prolongation et une proposition de reconversion.