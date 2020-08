OM : « Eyraud démission, Boudjellal président », manif à Marseille !

Dans : OM.

Mourad Boudjellal a relancé les supputations sur l'avenir de l'OM, mais il a surtout poussé sa candidature au poste de président. Quelques supporters entrent dans la danse.

Dans une très longue interview accordée mardi à La Provence, Mourad Boudjellal a réaffirmé que l’offre de de reprise de l’Olympique de Marseille par Mohamed Ajroudi était bien sérieuse, et que Frank McCourt le savait. Mais l’ancien patron du RC Toulon en a également profité pour détruire la politique de Jacques-Henri Eyraud, dont il sait que l’image auprès des supporters de l’OM est très mauvaise. Mais si certains pensent que Mourad Boudjellal se voit surtout Vizir à la place du Vizir, que ce soit par un choix de Frank McCourt ou un rachat du club phocéen, des fans de l’Olympique de Marseille ont décidé de montrer qu’ils avaient d’ores et déjà choisi leur camp.

Plutôt que de réclamer une vente de l’OM, quelques supporters ont en effet manifesté pacifiquement en réclamant la démission de Jacques-Henri Eyraud et la nomination de Mourad Boudjellal au poste de président de l’Olympique de Marseille sans même attendre une vente. Bien évidemment, ce mouvement est loin d’être spectaculaire et immensément populaire, mais c’est une évidence les propos de l’ancien dirigeant du club de rugby toulonnais donnent des idées et rentrent dans les esprits. Mais pour l’instant Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt paraissent indissociables, et l'on voit mal le propriétaire américain de l'OM lâcher son président alors même que le club phocéen va renouer avec la Ligue des champions, ce qui était la priorité numéro 1 de JHE.