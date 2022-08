OM : Eyraud de retour, scandale à Marseille !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que le dossier Cristiano Ronaldo a focalisé l'attention ces derniers jours, un sujet commence à faire bouillir le Vélodrome, c'est le retour spectaculaire de Jacques-Henri Eyraud avec l'Olympique de Marseille.

Le 26 février 2021, quelques semaines après l’invasion de la Commanderie par des Ultras fous de rage, Frank McCourt virait sans ménagement Jacques-Henri Eyraud et nommait à sa place Pablo Longoria. Cependant, celui qui avait succédé à Vincent Labrune au post de boss de l’OM à l’été 2016 ne quittait pas totalement le club phocéen, conservant un rôle de vice-président du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille. Un rôle qui semblait accessoire, et qui surtout l’éloignait des tribunes du Vélodrome, où son nom fait toujours hurler de colère les supporters. D’autant plus que Pablo Longoria réalise lui un sans-faute en matière de communication, ce qui a évidemment encore plus souligné la faillite de Jacques-Henri Eyraud. Cependant, jeudi soir, au moment du tirage au sort de la Ligue des champions à Istanbul, quelle ne fut pas la surprise des fans marseillais de voir que le président actuel de l’OM était accompagné de son prédécesseur. Une présence qui a mis en alerte rouge les réseaux sociaux.

Eyraud à l'OM, les Ultras n'en veulent plus

Si la présence de Jacques-Henri Eyraud dans l’entourage de l’OM n’est pas un secret, le propriétaire du club ayant toujours confié qu’il appréciait son expertise, on ne l’avait jamais réellement vu avec Pablo Longoria afin de représenter l’Olympique de Marseille. Et selon La Provence, ce déplacement fait par l’ancien président avec la délégation pour suivre le tirage au sort de la Ligue des champions a tellement énervé les associations de supporters qu’une communication officielle a été faite. Le média régional explique que « suite à ce qu’ils estiment être une hérésie, les membres des groupes de supporters n’ont pas manqué de le faire savoir à l’OM et notamment au directeur de l’organisation et de la sécurité du club ». Les Ultras se demandent également comment leur club a ainsi accepté d’intégrer Jacques-Henri Eyraud à ce voyage, y voyant un peu de provocation malvenue au moment où tout va bien avec Pablo Longoria.