OM : Eyraud colle un avertissement à Payet !

Dans : OM, Ligue 1.

Après un début de saison encourageant, l’Olympique de Marseille n’avance plus en Ligue 1.

Le club phocéen vient d’enchaîner quatre matchs sans victoire, notamment à cause de ses nombreuses absences. Et l’on ne parle pas seulement des blessures de Florian Thauvin et d’Alvaro Gonzalez. Parmi ces coups durs, les suspensions de Boubacar Kamara, Kevin Strootman et surtout Dimitri Payet font mal. D’où le recadrage du président Jacques-Henri Eyraud.

« Je dirai simplement une chose : il faut qu'on travaille la discipline, a prévenu le patron de l’OM selon L'Equipe, en marge de l’officialisation d’un partenariat avec Toyota. On prend trop de cartons. Et ça, ce n'est pas possible de continuer sur cette voie-là. Il y a des cartons qui me semblent injustifiés, mais il y en a d'autres qui sont justifiés. Il faut réagir face à ça. Et c'est important de le faire dès la reprise et les prochains matchs. » A ce sujet, le dirigeant a eu un entretien avec Payet, expulsé et suspendu quatre matchs pour avoir insulté l’arbitre contre Montpellier (1-1).

Une deuxième couche pour Payet

« Oui, je l'ai vu. Je vais garder pour moi ce que j'ai dit à Dimitri. Il est évident qu'on ne peut pas insulter un arbitre, a réagi Eyraud. Ce sont des attitudes qui n'ont pas lieu d'être dans un stade de football, sur une pelouse, même si on peut comprendre toute l'envie, toute la frustration d'un joueur professionnel à certains moments. On a vu à quel point il était attaché à montrer une image de performance élevée, mais ça ne peut pas se faire en insultant un arbitre, c'est inacceptable. C'est une attitude qui n'a pas lieu d'être quand on porte le maillot de l'OM, ou celui d'une autre équipe d'ailleurs. » Pour son retour face au Paris Saint-Germain le 27 octobre, le milieu offensif devra être irréprochable.