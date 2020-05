OM : « Eyraud casse toi », première manif à Marseille !

Dans : OM.

Quelques dizaines de supporters de l'Olympique de Marseille sont venus réclamer la démission de Jacques-Henri Eyraud devant la Commanderie.

Certains supporters de l’Olympique de Marseille n’ont pas traîné à faire savoir tout le mal qu’il pensait de l’actuel président du club phocéen, ce dernier étant notamment accusé de ne pas avoir réussi à verrouiller la présence d’André Villas-Boas. Et cela s’est concrétisé samedi midi par la venue d’une trentaine de fans phocéens devant le centre d’entraînement de l’OM. Sécurité sanitaire oblige, il ne s’agissait pas de venir en masse, mais juste de montrer que la colère grondait. En respectant (presque) parfaitement la distanciation physique, et avec un masque au visage, ces supporters ont exhibé une banderole où il était écrit en lettres blanches sur fond bleu : « JHE prend ta tisane et casse toi ».

Après avoir immortalisé cette scène, tout le monde est reparti dans le calme, le but étant de faire passer le message à Jacques-Henri Eyraud, en utilisant une très célèbre formule du patron de l’Olympique de Marseille utilisée lors d’une conférence de presse sur le thème du mercato. Dans un Powerpoint, dont il a le secret, JHE avait alors demandé aux supporters de prendre une tisane. Ce conseil lui revient au visage comme un boomerang, et du côté des Ultras de l’OM on veut d’ores et déjà mettre un coup de pression sur la direction du club phocéen, sans même attendre un éventuel retour au Vélodrome dans les mois qui viennent. Pour Jacques-Henri Eyraud l’été pourrait être chaud, au moins jusqu'à la réponse d'André Villas-Boas et de l'UEFA.