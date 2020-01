OM : Eyraud broie les rumeurs sur la vente de Marseille !

Dans : OM.

Depuis la signature à Marseille de Paul Aldridge la semaine dernière, les rumeurs défilent au sujet d’une éventuelle vente du club provençal par Frank McCourt.

Aux manettes de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, l’homme d’affaires américain pourrait éprouver un début de lassitude, lui qui espérait une qualification bien plus rapide pour la Ligue des Champions. Mais visiblement, l’excellente saison que réalise actuellement son équipe lui a redonné du baume au cœur puisque selon Jacques-Henri Eyraud, interrogé à ce sujet par RMC, Frank McCourt n’a aucunement l’intention de vendre l’Olympique de Marseille dans les prochains mois.

« Notre relation n'est pas frappée du sceau de l'agacement. Elle est particulièrement proche et professionnelle. On se parle très souvent, plusieurs fois par semaine. Il suit de façon très précise l'évolution, les progrès et les challenges qui sont les nôtres. Il est très impliqué. Il a fait beaucoup d'efforts pour comprendre ce qu'est l'OM » a détaillé Jacques-Henri Eyraud avant de conclure. « Ce n'est pas un dirigeant d'un fonds d'investissement. Il a bâti avec ses ancêtres une entreprise familiale qui s'est développée de façon extraordinaire aux États-Unis et dans le monde entier. Il a une vision très familiale de l'investissement. Évidemment que toute cession (ndlr : du club) n'est pas à l'ordre du jour. Malheureusement, dans notre secteur, on a des rumeurs régulières au gré de l'actualité. C'est dommage, il faut vivre avec ». Une mise au point nécessaire de la part de Jacques-Henri Eyraud, agacé de voir défiler les rumeurs au sujet d’une éventuelle vente du club marseillais.