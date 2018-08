OM : Eyraud balance ses infos et calme tout le monde sur le fiasco Balotelli !

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Depuis 24 heures, c'est la stupéfaction du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels pensaient très clairement que tôt ou tard Mario Balotelli allait rejoindre le club phocéen. Mais cette hypothèse est désormais totalement balayée, l'attaquant italien ayant finalement convenu avec Nice qu'il restait cette saison. Silencieux jusque-là, le président de l'Olympique de Marseille est sorti de son mutisme pour La Provence.

C'est l'occasion pour Jacques-Henri Eyraud de remettre les pendules à l'heure concernant Mario Balotelli. « Rater Balotelli pour 1,5ME, c’est une blague ! Notre dernière proposition portait sur un contrat de trois ans. Autrement dit, 1,5ME, c’est beaucoup d’argent, mais bien peu à l’échelle de l’engagement financier que nous étions prêts à prendre (...) Mon sentiment est que l’entourage du joueur souhaitait plutôt un contrat court. L’arrivée de Balotelli à l’OM était une opportunité. Mais aucune opportunité, aussi talentueuse soit-elle, ne mérite que l’on remette en cause les fondements économiques, l’équilibre sportif et la ligne de conduite, y compris éthique, que nous nous sommes fixée. C’est tout simple. Et c’est encore plus important à l’OM en matière de gestion des transferts. Et puis, il y a le vestiaire. Maintenir son équilibre est une priorité absolue dans un club de football », a confié, dans le quotidien régional, le patron de l'Olympique de Marseille. Libre ensuite à chacun de se faire une opinion après cet échec des négociations sur un joueur au profil très recherché.