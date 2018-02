OM : Evra a dit pourquoi il avait frappé un supporter marseillais

Dans : OM, Premier League, Foot Europeen.

Nouveau joueur de West Ham, Patrice Evra pourrait très rapidement faire ses débuts au sein du club londonien, un peu en difficulté au poste d’arrière gauche.

L’expérimenté défenseur revient en Premier League avec une réputation déjà bien établie en raison de son long parcours avec Manchester United, mais ternie par son dernier coup de sang à Marseille. Provoqué par les supporters, l’international français avait frappé l’un d’eux, se retrouvant ensuite limogé pour cet acte difficilement justifiable. C’est pourtant ce qu’Evra a effectué lorsqu’il est arrivé à West Ham, annonce son nouveau boss David Moyes.

« Si j’ai des inquiétudes au sujet de son comportement ? Non, pas d’après ce qu’il m’a raconté. Il m’a dit ce qu’il s’était passé, donc tout est clair. Cela montre surtout qu’il se défend et qu’il ne se laisse pas faire. Je le connais, je sais de quoi il est capable, et ce qu’il va nous apporter. Il n’est pas loin de pouvoir jouer rapidement, car il a continué à s’entrainer », a expliqué le manager écossais de West Ham, persuadé que Patrice Evra va rapidement retourner un niveau pour aider le club londonien à retrouver la première partie de tableau.