OM : Et si Thauvin restait, même sans Ligue des Champions ?

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Décisif samedi (une passe décisive) sur la pelouse de Guingamp malgré une prestation globalement insuffisante, Florian Thauvin va assurément animer le mercato de l’Olympique de Marseille cet été. Et pour cause, le natif d’Orléans a déjà prévenu qu’il souhaitait disputer la Ligue des Champions en 2019-2020. Sous les couleurs de Marseille, cela paraît compliqué puisque le club phocéen accuse un retard de cinq points sur l’Olympique Lyonnais, à cinq journées de la fin. Mais selon Jean-Pierre Bernès, qui n’est autre que l’agent de « Flotov », tout est encore possible au sujet de l’avenir de l’international français.

« Jouer la Champions League à Marseille, moi qui l'ai connu en tant que dirigeant, ça change une carrière, ça change une vie. C'est quelque chose de fantastique de jouer la Champions League à Marseille. Si l'OM ne la joue pas, il y aura une réflexion à mener. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il voulait jouer la Champions League que les choses se passent comme on veut qu'elles se passent » a expliqué sur Europe 1 le représentant de Florian Thauvin, qui ne ferme pas complètement la porte à une saison supplémentaire à l’Olympique de Marseille, même en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions. Reste à voir ce que les dirigeants phocéens et Jacques-Henri Eyraud en tête, pensent de cela. Eux qui devront certainement vendre plusieurs joueurs si Marseille échoue dans sa quête de podium...