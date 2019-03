OM : Et si le remplaçant de Mandanda était déjà trouvé à Marseille ?

Dans : OM, Ligue 1.

C'est une évidence, et cela ne retire rien à sa formidable carrière, Steve Mandanda voir la fin de son aventure marseillaise se profiler. Car du haut de ses 34 ans, le gardien de but de l'Olympique de Marseille a probablement conscience que l'heure est bientôt venue de laisser sa place, ses performances n'étant parfois plus au niveau attendu par le staff et les supporters. Et si Yohann Pelé fait un bon remplaçant, il ne constitue pas non plus un choix d'avenir pour l'OM. C'est dans ce cadre que France Football annonce ce dimanche que le club phocéen va proposer un premier contrat professionnel à Ahmadou Dia, jeune portier de 19 ans arrivé il y a deux ans du FC Nantes et qui suscite déjà l'intérêt de l'AS Monaco, et deux clubs européens.

Au sein de l'Olympique de Marseille, Ahmadou Dia provoque un gros engouement et c'est pour cela que les dirigeants de l'OM veulent rapidement aboutir à un accord et le faire signer pro. Même si ce jeune gardien de but, qui s'entraîne déjà face à Mario Balotelli, ne pourra probablement pas empêcher la venue d'un numéro 1, il semble déjà apporter un choix de plus à Rudi Garcia. Et si finalement Marseille avait déjà dans son effectif le remplaçant idéal de Steve Mandanda ?