OM : Et le boss des ventes de maillots à Marseille est...

Dans : OM, Ligue 1.

Comme tous les ans, les chiffres filtrent concernant les ventes des maillots des gros clubs français. Et il est toujours intéressant de savoir quels sont les joueurs qui ont la cote auprès des supporters. Ainsi, le site Sportune s’est renseigné auprès de la boutique officielle de l’Olympique de Marseille pour savoir quels étaient les joueurs qui boostaient les ventes des maillots. Et selon le média, deux joueurs se détachent très nettement : Dimitri Payet et Florian Thauvin.

Derrière les deux internationaux français et ce n’est pas une surprise, c’est Luiz Gustavo qui est le troisième joueur le plus populaire auprès des fans de l’Olympique de Marseille. Enfin, c’est la première recrue de l’ère Frank McCourt à savoir Morgan Sanson qui est le 4e joueur dont les maillots sont le plus vendu. En ce qui concerne les tuniques, Sportune indique que le maillot domicile a nettement plus de succès auprès des supporters que le maillot extérieur. Désormais, tout un peuple n’attend qu’une chose : que les nouveaux maillots Puma soient officiellement dévoilés.