OM : Erick Pulgar priorité de Sampaoli au mercato ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM pourrait se tourner vers Erick Pulgar afin de compenser le probable départ de Boubacar Kamara lors du mercato estival.

Les semaines passent et la probabilité de voir Boubacar Kamara rester à l’Olympique de Marseille est de plus en plus faible. Malgré un rôle majeur dans le projet de Jorge Sampaoli, l’international espoirs français n’a toujours pas accepté la proposition soumise par Pablo Longoria, qui a pourtant offert à Boubacar Kamara la perspective de devenir le joueur le mieux payé de l’effectif. En toute logique, Pablo Longoria se prépare à toutes les éventualités y compris à celle du départ de Boubacar Kamara. Et selon les informations obtenues par le média turc Takvim, le profil de l’international chilien Erick Pulgar plait beaucoup à Jorge Sampaoli. Sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain de 28 ans a été prêté à Galatasaray au mercato hivernal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par E r i c K 🇨🇱 (@epulgar)

Erick Pulgar à l'OM cet été ?

Selon toute vraisemblance, Galatasaray n’aura pas les moyens de conserver Erick Pulgar à la fin de la saison. Au contraire, l’Olympique de Marseille pourrait avoir la possibilité de recruter l’international chilien à la Fiorentina lors du mercato estival en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Le profil du joueur plait beaucoup au staff de Jorge Sampaoli, qui réclamera un recrutement de poids au poste de milieu défensif en cas de départ de Boubacar Kamara. Par le passé, le nom d’Arturo Vidal avait circulé du côté de l’OM, le milieu de terrain de l’Inter Milan et du Chili entretenant une bonne relation avec son ancien sélectionneur Jorge Sampaoli. Mais au vu de son salaire colossal, Arturo Vidal ne devrait pas rejoindre Marseille. Ce pourrait en revanche être le cas d’Erick Pulgar, plus jeune et dont le salaire n’a évidemment rien à voir avec celui du joueur passé par la Juventus Turin et le Bayern Munich. Pour l'heure, le prix d'Erick Pulgar n'a en revanche pas été fixé par les dirigeants de la Fiorentina.