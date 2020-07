OM : Eric Roy futur patron du mercato de Marseille ?

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille a trouvé son directeur général délégué mais pour l’heure, le Head of Football se fait toujours attendre…

Cela commence à devenir véritablement problématique, le mercato ayant ouvert depuis plus d’un mois en France. Certes, André Villas-Boas semble plutôt bien gérer sa barque avec Jacques-Henri Eyraud. Mais la venue d’un Head of football, ou plus simplement d’un directeur sportif, semble tout de même impérative à court terme. Pour occuper ce poste, c’est Olivier Pickeu qui a longtemps été le favori. Mais la piste menant à l’ancien directeur général du SCO d’Angers s’est très nettement refroidie. Une thèse confirmée ce mardi par La Provence…

Dans son édition du jour, le quotidien régional avance un autre nom pour succéder à Andoni Zubizarreta. Et il ne manquera pas de surprendre puisque Eric Roy est un candidat jugé comme « crédible » en interne. Passé par l’OM dans les années 90, l’ancien Niçois occupe actuellement les fonctions de directeur sportif de Watford après des expériences au même poste à Nice et à Lens. Parallèlement, le nom d’un dirigeant espagnol a également circulé ces dernières heures dans les bureaux de la Commanderie en la personne de Lorenzo Serra Ferrer (67 ans). Mais l’ancien du Barça et du Betis Séville ne correspond « pas vraiment à ce que l'OM cherche ». La prospection continue donc pour l’Olympique de Marseille, qui a d’ores et déjà passé près d’un tiers du mercato sans directeur sportif. Ce qui n’a pas empêché au dauphin du Paris Saint-Germain de s’offrir Pape Gueye et d’être sur les rangs pour accueillir Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund…