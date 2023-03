OM : Eric Bailly, un énorme piège où chaque minute compte

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, Eric Bailly rejoignait l'OM en prêt avec option d'achat en provenance de Manchester United. Le défenseur central ivoirien voit son avenir encore flou sur la Canebière.

L'OM espère bien finir la saison en trombe et valider sa place sur le podium de la Ligue 1 le plus vite possible. Les Phocéens ont pour le moment fait le trou à la deuxième place, avec 4 points d'avance sur le troisième, l'AS Monaco. Il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour les hommes d'Igor Tudor avant de pouvoir relâcher les efforts. Et l'entraîneur croate est apparemment prêt à prendre certaines mesures au sein de son effectif. Parmi elles, le fait de mettre de côté Eric Bailly. Pas forcément une bonne nouvelle pour l'avenir du joueur ivoirien, alors que son avenir dépend du nombre de ses matchs disputés avec l'OM.

Bailly, un avenir très incertain à l'OM

Article intéressant au sujet de Bailly dans l'Equipe. Il y est notamment question de la poursuite ou non de sa carrière à l'OM et de l'option d'achat obligatoire en fonction des matchs disputés avec l'OM. Je reste persuadé qu'il est le meilleur défenseur marseillais avec Mbemba,… https://t.co/tiEOOF5N7s pic.twitter.com/32NByDklgY — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) March 11, 2023

Selon L'Equipe, l'option d'achat incluse dans le contrat d'Eric Bailly est claire. Pour que le joueur de Manchester United reste, il existe deux conditions. Il faudrait en effet que le défenseur central joue 50% des matchs de Ligue 1, sachant qu'une minute de jeu suffit à valider un match, et que l'OM se qualifie directement pour la prochaine Ligue des Champions. Si tel était le cas, les Phocéens auraient une option pour négocier prioritairement à des conditions favorables avec les Red Devils. La Provence rajoute de son côté que le choix d'Igor Tudor de s'en passer actuellement n'est pas lié à une stratégie du club pour éviter de lever l'option d'achat automatique. S'il était devenu au fil des semaines une valeur sûre de la défense de l'OM, Eric Bailly a peu à peu perdu sa place. Sa prestation inquiétante face au PSG a rebattu certaines cartes dans l'esprit de ses actuels dirigeants. A lui de changer la donne s'il en a l'occasion. Ou alors il repartira à Manchester United, avant d'être sans doute cédé ou prêté à un autre club.