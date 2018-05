OM : Enervé par cette accusation, Thauvin essaye d’en rire

Dans : OM, Ligue 1.

Transparent en finale d’Europa League face à l’Atlético Madrid, Florian Thauvin a eu immédiatement droit à des moqueries qui reviennent régulièrement.

La raison ? Ses performances jugées trop timorées lorsque le niveau s’élève, en Ligue 1 comme sur le plan européen, au point de remettre en cause selon certains sa présence en Coupe du monde avec les Bleus. Bien conscient que ces critiques reviennent à tout bout de champ, l’ailier marseillais s’est confié à ce sujet dans les colonnes du Phocéen, et a expliqué tout de même sa version des choses, bien différente.

« C'est clair qu'une saison ne se joue pas sur trois ou quatre matchs, il faut être bon dans tous les matchs. Quant aux grands matchs, ça me fait vraiment rire parce que les fois où on m'a reproché mes performances dans les gros matchs, je n'étais pas seul sur le terrain. A chaque fois, on est tous passés à côté de nos matchs. On a pris deux fois 3-0 contre Paris, on a pris 3-0 contre l'Atletico, on peut remettre en question mon match contre Lyon, mais pour le reste je ne le permets pas. C'est bien de dire qu'on est une équipe, on ne peut pas taper sur un ou deux joueurs quand ça ne fonctionne pas. Soit c'est toujours l'équipe, soit ça ne l'est pas. Et pour un mec qui n'a pas été là dans les gros matchs, j'ai quand même marqué contre Paris à l'aller, fait une passe décisive à Monaco même si on a pris une déroute, j'ai été très bon au retour contre Monaco, j'ai marqué en quart de finale d'Europa League et en demi-finale... Donc vous pouvez continuer à parler sur ça, ça me fait plaisir », a livré un Florian Thauvin visiblement lassé par ces attaques, et qui a tenu à rappeler quelques vérités sur ses performances dans les matchs couperets.