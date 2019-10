OM : Encore plus grave que prévu pour Thauvin ?

Dans : OM, Ligue 1.

Victime d’une blessure à la cheville lors d’un match amical contre les Glasgow Rangers au mois de juillet, Florian Thauvin est toujours out. Et pour cause, l’international tricolore avait décidé, le 11 septembre dernier, de se faire opérer afin de faire disparaître totalement la gêne ressentie. Dans un communiqué médical, l’Olympique de Marseille indiquait que le retour à la compétition de Florian Thauvin était planifié pour le début de l’année 2020. Mais selon les informations obtenues par le média Football Club de Marseille, l’optimisme n’est pas de mise dans la cité phocéenne…

Et pour cause, le site pro-OM indique avec une grande dose d’inquiétude que le retour à la compétition de Florian Thauvin pourrait être différé de plusieurs semaines car des doutes existeraient sur l’opération pratiquée sur Florian Thauvin. Plusieurs spécialistes auraient ainsi affiché leur scepticisme sur la date de retour du joueur, lequel est toujours incapable de marcher sans béquilles à l’heure actuelle. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille communiquera au sujet de son meilleur joueur dans les prochaines semaines afin de rétablir la vérité et d’éclaircir la situation. En attendant, les supporters de l’OM risquent de passer de sales nuits. Car sans Florian Thauvin, Marseille n’affiche assurément pas le même visage offensivement…