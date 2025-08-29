OM ‍: Emerson Palmieri donne son feu vert à Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille veut impérativement renforcer sa défense. En attendant de trouver un accord avec West Ham, l'OM s'est déjà entendu avec Emerson Palmieri, le défenseur du club londonien.

Roberto De Zerbi ne l'a pas caché après les deux premiers matchs de la saison de Ligue 1, il fait confiance à Pablo Longoria et Medhi Benatia pour lui apporter les joueurs dont il a besoin. Et c'est sur le plan défensif que l'entraîneur italien exige que l'OM se renforcer avant lundi prochain 20 heures. Le dossier Joël Ordonez traine en longueur en raison de l'appétit financier féroce du club de Bruges, mais cela n'empêche pas les dirigeants marseillais à s'avancer dans d'autres dossiers. Le duo Longoria-Benatia est déchaîné à chaque mercato, au point parfois de donner des vertiges, et ce vendredi, c'est un nouveau joueur qui s'avance vers l'OM. Fabrice Hawkins confirme que l'intérêt révélé il y a quelques jours pour Emerson Palmieri s'est concrétisé ces dernières heures.

L'OM négocie fort avec West Ham

Le latéral gauche international italien a en effet donné son aval à un futur contrat avec l'OM, lequel prévoir un engagement pour deux saisons avec une option pour une année supplémentaire. Il faut désormais que le board de West Ham donne son feu vert à Pablo Longoria, mais les deux clubs négocient activement. Et même plus activement que celles menées en parallèle par l'Olympique de Marseille avec Arsenal concernant Oleksandr Zintchenko, le défenseur international ukrainien des Gunners. En multipliant les contacts et les accords avec les joueurs, Pablo Longoria et Medhi Benatia veulent se laisser l'embarras du choix, car il est clair que l'OM ne pourra pas recruter sept joueurs en trois jours. Car dans le même temps, les départs sont très rares. Pour en revenir à Emerson Palmieri, ce dernier est à présent en attente d'un accord entre Marseille et West Ham dans une formule encore à définir.