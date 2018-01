OM : Dugarry recommande le fouet contre Payet

Dans : OM, Ligue 1.

Après un match assez insipide contre Monaco, le cas Dimitri Payet fait parler de lui, le joueur de l'Olympique de Marseille ne semblant pas dans son assiette alors que le Mondial russe se profile. A l'heure où certains se demandent si Dimitri Payet ne va pas rater cet énorme rendez-vous, Christophe Dugarry estime lui que Rudi Garcia doit user de son autorité pour remettre son joueur dans le droit chemin. Car pour le champion du monde 98, Dimitri Payet a toutes les qualités pour briller avec l'OM et les Bleus, pour peu qu'il soit contraint de faire le job.

« J’ai souvent croisé Payet au restaurant et je lui avais parlé de l’arrivée de Bielsa. Je lui avais dit que ça n’allait pas rigoler avec lui. Et il m’avait répondu que c’était ce qu’il lui fallait. Il a un physique énorme, il pourrait courir pendant des heures. Je pense qu’il lui faut un gros, gros travail physique. Il ne faut pas le lâcher, et Rudi Garcia le connaît. Il ne faut surtout pas qu’il tombe dans le confort. S’il a l’envie de se faire mal, il pourra revenir à ses meilleures années. Mais s’il se la coule douce à l’entraînement, et qu’il fait ce qu’il veut à l’entraînement et ailleurs ça va être compliqué », a prévenu, sur RMC, Christophe Dugarry, attentif à la situation du joueur réunionnais de l'Olympique de Marseille