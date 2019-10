OM : Dugarry lamine Villas-Boas le surcoté !

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir au Parc des Princes, l’Olympique de Marseille a pris une véritable rouste face au Paris Saint-Germain.

Spécialiste des grandes affiches au Portugal, où il ressortait vainqueur à tous les coups du choc entre Porto et Benfica, André Villas-Boas s’est totalement trompé sur ce Classico de la Ligue 1 en adoptant une attitude bien trop naïve avec une ligne défensive trop haute, prise à chaque fois dans le dos par Kylian Mbappé ou Angel Di Maria. Pour Christophe Dugarry, ce match a mis en évidence les limites d’AVB, un coach présenté comme un grand entraîneur mais qui n’en est visiblement pas un à ses yeux.

« J’osais espérer voir quelque chose d’organisé et de préparé. Là, c’était du n’importe quoi. Les joueurs ne savaient pas ce qu’ils devaient faire quand ils n’avaient plus le ballon. Ils se sont fait hara-kiri. Je n’étais même pas déçu car je ne m’attendais à rien de la part de Villas-Boas. On le présente comme un grand entraîneur et sur un match où il avait l’occasion de montrer quelque chose, on n’a rien vu. Rien ne m’aurait dérangé, un pressing ou mettre le bus, mais qu’il y ait quelque chose de préparé. Personne ne savait ce qu’il devait faire » a balancé le consultant de RMC, pas tendre avec celui qui faisait quasiment l’unanimité dans la cité phocéenne avant ce match. Au coach de l’OM de se rattraper avec les matchs face à Lille et Lyon en championnat…