OM : Du grand n'importe quoi, Tudor fait craquer Di Meco

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a ramené un succès très important de Lyon ce dimanche soir en Ligue 1. Cependant, certains choix d'Igor Tudor ne passent toujours pas du côté des fans et observateurs du club phocéen.

L'OM tient le rythme en cette fin de saison. Les Phocéens étaient pourtant attendus au tournant ce dimanche soir au Groupama Stadium contre l'OL. Les hommes d'Igor Tudor auront montré un beau visage et profité d'un peu de réussite pour ramener les trois points. La performance défensive de l'OM aura été plutôt bonne. En défense, cela a parfois été un peu compliqué. Certains fans et observateurs ne comprennent d'ailleurs pas pourquoi Leonardo Balerdi continue d'être préféré à Chancel Mbemba, valeur sûre des Phocéens depuis son arrivée. Eric Di Meco en veut beaucoup à Igor Tudor...

Tudor et Balerdi, Di Meco n'en revient pas

🗣️💬 "Si Tudor explique que Balerdi est meilleur que Mbemba, là il se fout de nous ! Dans le sprint finale, il est en train de faire n'importe quoi !"



❌ Éric Di Meco critique les choix défensif du coach de l'OM face à l'OL. pic.twitter.com/U2CtlYE5Cj — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 24, 2023

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas manqué de pousser un coup de gueule contre l'entraineur de l'OM. « Sur le match contre Lyon, il y a d'autres choses à dire. Si Tudor explique que Balerdi est meilleur que Mbemba, là il se fout de nous. Il y a un débat là ! Comment il peut mettre Kaboré à gauche et Clauss à droite ? C'était une horreur. Au bout d'un quart de jeu, il fait échauffer Mbemba parce que Balerdi est catastrophique. Dans le sprint final, il est en train de faire n'importe quoi », a notamment indiqué Eric Di Meco, agacé par les décisions de Tudor en cette fin de saison. Pour le moment, les résultats donnent néanmoins raison à l'entraineur croate. Lors de la prochaine journée de ligue 1, l'OM affrontera Auxerre au Stade Vélodrome. Les choix de Tudor seront encore surveillés de près, surtout que les Phocéens ont plus de mal à domicile qu'à l'extérieur depuis de nombreux mois maintenant. Et tous les points seront importants dans la course au podium, surtout que l'OM devra encore jouer face à des adversaires comme Lens ou Lille hors de ses bases.