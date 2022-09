OM : Droit dans les yeux, Veretout jure de faire mieux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Jordan Veretout s'est engagé avec l'Olympique de Marseille, le parfum de la Ligue des champions ayant finalement convaincu le milieu de terrain français de revenir en Ligue 1. Maintenant, l'ancien joueur de la Roma veut faire mieux sous le maillot de l'OM.

Pablo Longoria s’est démené sur le marché des transferts cet été, et parmi les prises de guerre du patron de l’Olympique de Marseille, il y a eu Jordan Veretout. Arrivé le 5 août dernier pour 11 millions d’euros de l’AS Rome, où José Mourinho ne comptait plus sur lui, le milieu de terrain de 29 ans retrouve ainsi la France cinq ans après la fin de son prêt par Aston Villa à l’AS Saint-Etienne. Devenu international tricolore il y a un an, Jordan Veretout a retrouvé le groupe de Didier Deschamps la semaine passée, remplaçant numériquement Boubacar Kamara, forfait pour les deux matchs de Ligue des Nations. De quoi forcément lui donner de l’espoir à deux mois du Mondial, même si le joueur marseillais admet qu’avant de rêver du Qatar il va devoir hausser le curseur sous le maillot de l’OM. Se confiant à Goal, le joueur formé à Nantes admet ne pas être totalement satisfait de son début de saison.

Veretout sait ce qu'il doit changer à l'OM

En marge des matchs de l’équipe de France, Jordan Veretout a reconnu qu’il pensait pouvoir apporter beaucoup plus à l’Olympique de Marseille version Igor Tudor. « Avec Marseille, j’ai fait de bons matchs, mais ce ne sont pas des tops matchs. Je dois encore passer ce cap parce qu’il y a beaucoup de concurrence en équipe de France et à Marseille aussi. Ce n’est pas encore suffisant. Je sais que je suis capable de beaucoup plus. Mais s’adapter ce n’est pas toujours facile et quand tu sais que tu as la possibilité de partir, ta préparation est différente. Même si tu essaies de rester concentré, dans ta tête ça cogite et la préparation tu ne la fais pas normalement. Je me rappelle mes premiers matchs à Marseille, je finissais avec des crampes ce qui ne fait pas partie de mes habitudes. C’est en jouant les matchs que l’on récupère tout ça (...) Lors du dernier match de L1, je fais la passe à Matteo. Je suis aussi capable de faire des passes décisives, marquer des buts. C’est là-dessus que je dois élever mon niveau de jeu », explique le milieu de terrain de l’OM, qui va donc revenir motivé comme jamais après cette trêve internationale. Igor Tudor ne doit attendre que cela.