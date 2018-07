OM : Doria a enfin l'opportunité de décoller à Marseille

Dans : OM, Mercato.

Pressenti pour évoluer aux côtés d’Adil Rami à l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car provoque un gros embouteillage dans le secteur défensif.

Derrière les deux titulaires annoncés, l’entraîneur Rudi Garcia peut compter sur Boubacar Kamara et Rolando, voire Luiz Gustavo pour ses rotations. Autant dire que Tomas Hubocan, Matheus Doria et Grégory Sertic ne seront pas retenus. « On prendra des décisions quand on aura des possibilités pour les joueurs », a confié le directeur sportif Andoni Zubizarreta concernant les indésirables. Traduction, le club phocéen avisera lorsqu’il recevra une offre.

Justement, une proposition pourrait bien arriver en provenance du Brésil. En quête de renforts pour sa charnière centrale, Flamengo pense à Doria (23 ans), révèle Sport Interactivo. Reste à savoir si l’actuel leader du championnat auriverde passera à l’action. En tout cas, l’OM ne se montrera pas gourmand pour un élément qui n’a jamais réussi à percer depuis son arrivée en 2014. Et qui se retrouve à un an de la fin de son contrat. C’est donc le moment où jamais pour le transférer...