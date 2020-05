OM : Donne à Payet, Benedetto révèle le plan de jeu d’AVB

Dans : OM.

Décisif pour l’Olympique de Marseille cette saison, Dimitri Payet a fait le bonheur de ses coéquipiers. A commencer par Dario Benedetto, totalement sous le charme du milieu offensif.

Avec le gardien Steve Mandanda, de retour à un excellent niveau, Dimitri Payet est incontestablement l’autre grand artisan de la deuxième place de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. On a clairement vu deux équipes phocéennes cette saison, l’une en manque de créativité en l’absence de son maître à jouer, et l’autre souvent dépendante des coups de génie du Réunionnais auteur de neuf buts et quatre passes décisives en championnat. Du coup, l'attaquant Dario Benedetto et ses coéquipiers ont vite compris que le chemin de la victoire passait par l’ancien Stéphanois.

« C'est un joueur clé pour le club, essentiel pour l'équipe, a reconnu l'Argentin lors d’un live relayé par l’OM sur YouTube. On lui fait la passe, parce qu'on sait qu'il est capable de tout ! Il va tout faire pour gagner, soit en marquant lui-même, soit en faisant une passe décisive. Il fait jouer toute l'équipe. C'est un joueur complet. Quand il est sur le terrain, tout le monde joue avec lui, les défenseurs, les milieux, les attaquants. Il ne lâche rien. Sans lui, ce n'est pas le même match. » C’est clair, l’équipe entraînée par André Villas-Boas assume totalement sa Payet-dépendance. Une tactique qui fonctionne puisque Marseille disputera la Ligue des Champions la saison prochaine.