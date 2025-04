OM ‍: Domenech flingue Marseille malgré le 5-1

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la nette victoire de l'Olympique de Marseille face à Montpellier, Raymond Domenech n'a pas été rassuré plus que cela par le club phocéen comme il l'a confié dans L'Equipe du Soir.

Après une semaine très agitée du côté du Vélodrome, marquée notamment par la très longue interview de Mehdi Benatia dans La Provence, l'équipe de Roberto De Zerbi savait qu'il fallait impérativement contre une équipe de Montpellier à la dérive. Et cela a été le cas, avec un probant succès (5-1), marqué notamment par un doublé de Mason Greenwood, mis sous pression par les supporters marseillais. Dans le débrief de L'Equipe du Soir, Raymond Domenech estime que l'OM est loin d'être sorti de la crise, car face à elle, la formation de De Zerbi avait le néant.

« Si vous me dites qu’ils sont sortis de la crise parce qu’ils ont battu Montpellier, dernier de Ligue 1 qui a encaissé 71 buts cette saison et n’a pas gagné depuis 10 matchs, alors que cela a été un match pauvre. La première mi-temps a été triste, ils n’ont pas emballé le match, rien. C’est plus sur les défauts et la faiblesse de Montpellier que l’OM gagne ce match-là et en plus, ils prennent un but d’une équipe qui n’avait plus marqué depuis une éternité. On va nous dire que ça relance l’équipe de Marseille, alors oui, ils repassent à la deuxième place au classement, mais cela ne veut pas dire que lors des prochains matchs, ce sera l’euphorie. Il y a quelques semaines, l’OM avait six points d’avance, mais bon, Montpellier est d’une telle faiblesse (...) S'ils avaient battu Monaco ou Lille ce soir, ok, mais là, c'est Montpellier. C'est une équipe moyenne, mais elle ne nous a pas montré qu'elle était forte et unie », a fait remarquer Raymond Domenech, rappelant que le calendrier ne sera pas aussi simple lors des deux prochains matchs contre Brest et Lille.