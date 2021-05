OM : Direction la Turquie et un salaire XXL pour Germain ?

Dans : OM.

Courtisé par la Sampdoria et le Celta Vigo, Valère Germain pourrait finalement rebondir dans un championnat plus exotique avec un contrat XXL.

Après quatre saisons à alterner le bon et le moins bon sous le maillot de l'OM, Valère Germain quittera le club olympien au terme de son contrat en juin prochain. C'est le joueur lui-même qui l'avait annoncé à la fin du mois d'avril. Alors que l'intérêt de certains clubs de Ligue 1 a un temps été évoqué (Bordeaux, Rennes), c'est finalement à l'étranger que l'attaquant pourrait rebondir. En Italie, la Sampdoria apprécie son profil. La Liga lui fait également les yeux doux avec un intérêt manifesté de la part du Celta Vigo, actuel 8e du championnat et pas très loin des places qualificatives pour l'Europa League. Mais comme le révèle La Provence, Valère Germain pourrait finalement atterrir dans un championnat plus exotique, où un contrat XXL l'attendrait...

Le jackpot pour Germain ?

Car si la piste Celta Vigo est alléchante sportivement parlant, le club espagnol ne serait pas en mesure de proposer plus de la moitié du salaire qu'il perçoit actuellement à l'OM. À l'inverse, un club exotique serait prêt à lui offrir un contrat bien plus juteux. Si le nom du club n'a pas fuité, il pourrait se trouver dans le championnat turc. En effet, le compte Twitter HaberIBFK, spécialisé sur l'actualité du club de Başakşehir évoque un intérêt pour l'attaquant français. « La liste des transferts de notre club comprend Valère Germain, qui joue à Marseille. Le contrat de fin de saison du joueur expire à la fin de la saison » peut-on lire sur le compte spécialisé. Après Monaco, Nice et Marseille, Valère Germain pourrait cette fois-ci découvrir pour la première fois un championnat étranger. À Başakşehir, il retrouverait plusieurs anciens pensionnaires de Ligue 1 comme Nacer Chadli (Monaco), Rafael (OL) ou Enzo Crivelli (Bordeaux).