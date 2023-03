OM : Dimitri Payet toujours intransférable

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Igor Tudor cette saison, Dimitri Payet a peu de chances de voir la situation évoluer favorablement à l’OM.

Titulaire indiscutable sous Jorge Sampaoli la saison dernière, Dimitri Payet vit un exercice 2022-2023 bien plus délicat à l'Olympique de Marseille. Ses statistiques (2 buts et 3 passes décisives) sont révélatrices d’un manque de temps de jeu évident depuis la prise de fonctions d’Igor Tudor. En effet, l’international français de 36 ans n’entre pas vraiment dans les plans de l’entraîneur croate, qui exige de ses joueurs offensifs des efforts défensifs importants et un volume de course conséquent. Cengiz Ünder, Ruslan Malinovskyi ou encore Alexis Sanchez voire Mattéo Guendouzi collent davantage à ce que recherche Igor Tudor. La saison prochaine, cela ne va pas s’arranger pour Dimitri Payet d’autant qu’à son poste, Amine Harit reviendra de blessure. Dès lors, il y a de quoi se poser des questions sur l’avenir de l’ancien meneur de jeu de West Ham. Mais selon La Provence, qui fait ce mardi un point sur la situation de Dimitri Payet, aucun départ n’est à l’ordre du jour le concernant.

Payet souhaite rester à l'OM malgré son nouveau statut

Malgré son nouveau statut de remplaçant et son faible temps de jeu à l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet n’a aucunement l’intention de partir. A 36 ans, il ne s’imagine plus jouer dans un autre club alors qu’il avait signé sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud un contrat de « Marseillais à vie » jusqu’en 2024, soit la possible fin de sa carrière. Dans son esprit, et malgré son temps de jeu en chute libre, rien n’a changé. Payet n’a « aucune envie de quitter la ville, l’OM ou ses supporters, qui continuent de l’acclamer à chaque fois qu’il foule la pelouse du Vélodrome » estime La Provence, qui affirme par ailleurs qu’au club, lorsque l’avenir de Dimitri Payet est évoqué, on botte en touche en rappelant tout simplement qu’il s’agit d’un joueur sous contrat pour encore une saison. Pablo Longoria sait qu’il perdrait son temps en lui cherchant un point de chute dans la mesure où Dimitri Payet lui a fait savoir qu’il ne voulait pas partir. A priori, on se dirige donc vers une dernière année pour le Réunionnais à l’OM. Avant, possiblement… de raccrocher les crampons.