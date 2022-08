OM : Dieng maltraité, Longoria lui fait la morale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sous-utilisé par Igor Tudor lors des matchs amicaux de l’OM cet été, Bamba Dieng ronge son frein depuis le départ de Jorge Sampaoli.

Auteur d’un triplé lors du premier match amical de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng est depuis blacklisté par Igor Tudor pour de mystérieuses raisons. Inutilisé contre Middlesbrough, le Bétis Séville et l’AC Milan, l’international sénégalais est poussé vers la sortie par la direction olympienne. Et pour cause, Pablo Longoria verrait d’un très bon œil le départ de Bamba Dieng pour une somme comprise entre 10 et 20 millions d’euros, alors que l’avant-centre de l’OM sera en fin de contrat dans deux ans. Mais de son côté, et comme l’a confirmé son agent mardi, Bamba Dieng n’a aucunement l’intention de partir. S’il reste, alors il devra se battre pour se faire une place, lui qui est actuellement le cinquième choix d’Igor Tudor en attaque derrière Milik, Payet, Bakambu et Luis Suarez.

Longoria sans pitié avec Bamba Dieng

Présent ce mercredi en conférence de presse, Pablo Longoria a rappelé à Bamba Dieng les valeurs qui lui permettront de gagner la confiance de son entraîneur à l’OM. Et par conséquent du temps de jeu, qui lui fait défaut depuis plusieurs semaines. « La performance du joueur est jugée à l’entraînement au quotidien. Il n’y a pas de passé dans le football, c’est maintenant, le prochain entraînement, le match, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait aujourd’hui. On parle d’un vrai talent, d’un joueur avec un vrai impact, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne » a lancé Pablo Longoria à l’attention de Bamba Dieng devant la presse, avant de brièvement répondre à une question sur les intentions de l’OM vis-à-vis du Sénégalais lors du mercato. « Il est sous contrat » a simplement répondu Pablo Longoria, lequel semblait un peu plus tendu que d’habitude devant les micros, peut être crispé par la tournure de l’intersaison en Provence.