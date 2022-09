OM : Dieng craque face à la méthode Tudor

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Indésirable lors du mercato estival, Bamba Dieng était proche de quitter l’OM mais le Sénégalais n’a finalement pas trouvé de porte de sortie.

Lors de la dernière journée du mercato, l’international sénégalais a été annoncé à Lorient, puis à Leeds avant de finalement passer une visite médicale à Nice. Le club azuréen a recalé Bamba Dieng après l’examen médical en raison d’un problème détecté à un genou. Résultat des courses, l’attaquant de l'Olympique de Marseille est resté en Provence et a repris l’entraînement collectif avant la réception de Lille au Vélodrome. Snobé par Igor Tudor sur la liste de joueurs qualifiés en Ligue des Champions, Bamba Dieng ne disputera donc pas le match de mardi face à Francfort. Il n’y était peut-être pas prêt psychologiquement, de toute façon. Et pour cause, L’Equipe raconte dans son édition du jour les coulisses de la mise à l’écart de Bamba Dieng cet été. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant marseillais a très mal vécu sa mise à l’écart et la gestion de son cas par Igor Tudor.

Dieng a craqué dans le vestiaire de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bamba (@dieng_ahmadou_bamba)

Le quotidien confirme que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’était « pas fan » de Bamba Dieng durant le mercato estival, et n’était pas contrarié par le fait que Pablo Longoria cherchait à vendre le Sénégalais à tout prix pour récupérer entre 10 et 15 millions d’euros. Une gestion qui a échaudé le principal intéressé selon L’Equipe, qui explique que Bamba Dieng a craqué plusieurs fois dans le vestiaire de l’OM « jusqu’aux larmes ». Une situation qui n’a pas laissé insensible les coéquipiers du champion d’Afrique, très apprécié dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Joueur très proche de Dieng à Marseille et en sélection, Pape Gueye a donné des nouvelles de son coéquipier après le succès phocéen contre Lille. « Bamba, il va bien. Merci de poser cette question. Il va bien. Il a vécu un moment assez compliqué. Je suis très proche de lui. Il est solide et j'espère qu'il va retrouver cette équipe. Il est très important pour le collectif et l'OM » a lancé Pape Gueye, qui espère pouvoir rejouer avec Bamba Dieng très vite à Marseille. Il n’y a pas de raison que ce ne soit pas le cas puisque désormais, l’attaquant phocéen devrait rester au minimum jusqu’en janvier.