OM ‍: Deux victimes du mercato vident leur casier

Par Corentin Facy

L’OM a frappé fort en s’offrant Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang. Deux recrues qui vont forcément faire des victimes au sein de l’effectif olympien, à commencer par Jonathan Rowe et Neal Maupay.

Le mercato de l’Olympique de Marseille prend une autre dimension cette semaine avec les arrivées coup sur coup de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Igor Paixao. Deux renforts de poids pour l’attaque olympienne et pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi, qui déclarait cette semaine qu’il attendait des recrues importantes dans les jours à venir. Les voeux de l’entraîneur italien sont exaucés, en attendant de voir débarquer un latéral droit (Timothy Weah?) et un défenseur central de plus. Les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Igor Paixao vont néanmoins faire des victimes de manière automatique au sein de l’effectif olympien.

L’Equipe le confirme et cite les noms de Jonathan Rowe et de Neal Maupay. En forme durant cette préparation, l’ailier anglais de 21 ans a marqué un but splendide contre Valence et Roberto De Zerbi souhaite le conserver. Mais sa cote sur le marché des transferts n’a jamais été aussi haute et la presse italienne affirme que son profil plait beaucoup à l’Atalanta Bergame, qui voit en lui le successeur d’Ademola Lookman en cas de départ du Nigérian. L’OM n’est pas vendeur et n’écoutera pas les offres en-dessous de 20 millions d’euros pour Jonathan Rowe, dont la cote est aussi très élevée en Premier League. La situation de Neal Maupay est bien différente.

L'OM veut se débarrasser de Maupay

Relégué en tant qu’avant-centre numéro 3 par la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien attaquant de Brighton voit ses perspectives de temps de jeu diminuer de manière considérable. Il souhaite pourtant rester selon le quotidien national, mais les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne partagent pas cette position et vont faire le maximum pour lui trouver une porte de sortie. Qu’ils partent ou pas, Jonathan Rowe et Neal Maupay sont en tout cas les deux joueurs qui vont le plus souffrir des signatures d’Igor Paixao et de Pierre-Emerick Aubameyang en Provence. Reste à voir s’ils accepteront de se battre avec une concurrence de poids ou s’ils accepteront finalement l’idée d’un départ durant le mois d’août.