OM ‍: Deux recrues en approche, surprise à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Battu par Rennes vendredi lors de la première journée de Ligue 1, l’OM va accélérer sur le marché des transferts pour finaliser deux à trois recrues. Un milieu de terrain et un ailier pourraient vite débarquer.

Déjà très actif depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille a encore l’intention de renforcer son effectif d’ici au 31 août. Au micro de Ligue1+ avant le match contre le Stade Rennais, le directeur du football Medhi Benatia a confirmé que le club phocéen cherchait encore au moins trois recrues. Un défenseur central, un ailier droit, un milieu de terrain et peut-être même un latéral gauche sont espérés par l’OM dans cette dernière ligne droite. Et alors que l’on pensait que le défenseur central équatorien Joel Ordonez était la priorité absolue du board olympien, cela ne serait finalement pas si flagrant selon les informations relayées par Jeunes Footeux.

Le média nous apprend qu’en cas de vente de Jonathan Rowe, courtisé par Rennes, la Roma ou encore l’Atalanta, l’OM souhaite prioritairement réinvestir l'argent récolté sur Edon Zhegrova et Ismaël Bennacer. L’état-major marseillais juge crucial de faire venir l’international algérien pour amener un peu de concurrence à Hojbjerg, Gomes et Rabiot au milieu de terrain. De même, la venue de Zhegrova est perçue comme une priorité afin de faire souffler Greenwood mais aussi dans le but d’offrir plus de possibilités à De Zerbi, en alignant potentiellement l’actuel joueur de Lille à droite et en recentrant Greenwood derrière l’attaquant.

Zhegrova et Bennacer priorités de l'OM, pas Ordonez ?

En revanche selon le média, la piste Joel Ordonez « coince toujours avec le FC Bruges », qui attend davantage de garanties financières de la part de l’OM pour donner son feu vert, tandis que le solide défenseur central de la sélection équatorienne a lui déjà donné son accord pour signer à Marseille. Quoi qu’il en soit, la fin du mercato promet d’être agitée dans la cité phocéenne, où les mouvements devraient être nombreux, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Pour rappel, Harit, Maupay, Moumbagna, Lirola ou encore Meïté sont gentiment poussés vers la sortie et ne seront par conséquent pas retenus en cas d'offre lors de cette fin de mercato.