OM : Deux cadres sacrifiés, Appadoo conseille Eyraud au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, la direction marseillaise ne va pas devoir se tromper au mercato. Et en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, la tâche de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta sera délicate. Car il faudra très certainement dégraisser, en réalisant une ou deux grosses ventes. Le nom de Florian Thauvin est régulièrement cité mais pour Dave Appadoo, il faudra surtout se séparer des cadres vieillissants. Ainsi, sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le journaliste de France Football n’a pas caché qu’il sacrifierait dans un premier temps Dimitri Payet et Luiz Gustavo s’il était aux manettes de l’OM.

« Marseille a fait un choix qui avait sa cohérence au début. C’est à dire de miser sur une équipe pour tout de suite, maintenant. Mais il fallait que ce soit payant et que dans les deux années, il y ait le podium. L’année dernière, ça a été raté et cette année, c’est très mal parti. Le plan A n’avait pas de plan B donc il va falloir faire partir les gros salaires dont font partie Dimitri Payet et Luiz Gustavo. S’il y a des offres, il faut y aller vraiment » a confié dans des propos rapportés par FootRadio.com Dave Appadoo, pour qui le mercato ne sera pas une partie de plaisir à Marseille cet été. A moins que l’équipe de Rudi Garcia ne réussisse l’exploit d’arracher le podium. Ce qui changerait tout.