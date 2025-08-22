OM ‍: Deux blessés de plus contre le Paris FC ‍?

L'OM devra faire sans Facundo Medina contre le Paris FC ce samedi au Vélodrome (17h). Mais en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a indiqué que deux autres joueurs étaient incertains : Geoffrey Kondogbia et Amine Harit. Les deux joueurs ne sont pas certains d'être sur la feuille de match contre le promu francilien. Des difficultés de plus pour l'entraîneur de l'OM, qui risque de devoir innover pour son onze de départ. Des jeunes tels que Bakola ou Nadir pourraient en profiter pour être titulaire au milieu de terrain aux côtés des expérimentés Gomes et Hojbjerg.
