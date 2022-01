OM : Deulofeu c’est 20 millions, Longoria tente le coup

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme indiqué il y a quelques jours, Pablo Longoria aimerait recruter Gerard Deulofeu à l’OM d’ici la fin du mercato hivernal.

La dernière ligne droite du mercato d’hiver promet d’être explosive à l’Olympique de Marseille. Tandis que le club phocéen pourrait perdre Bamba Dieng, très courtisé en Angleterre et qui pourrait faire l’objet d’un transfert à plus de 15 millions d’euros, Pablo Longoria a d’ores et déjà ciblé le successeur de l’international sénégalais. Après avoir recruté Cédric Bakambu dans le secteur offensif, l’OM pourrait se jeter à l’assaut pour recruter Gerard Deulofeu. Comme indiqué il y a quelques jours, la direction marseillaise adore l’ailier espagnol de l’Udinese, mais le club italien n’entend pas céder son joueur. Et pour cause, les pensionnaires de la Dacia Arena exigent un montant avoisinant les 20 millions d’euros pour Gerard Deulofeu.

Longoria ne lâche pas Deulofeu malgré son prix

No podemos estar más felices.. y muy agradecidos a la vida por darnos esta alegría de nuevo!

Estamos esperandote con todas las ganas del mundo princesa.

Te amamos con locura💖 @mariacasas pic.twitter.com/6cI8frHKcC — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) January 27, 2022

Une somme très importante pour l’Olympique de Marseille dans le contexte actuel, alors que la masse salariale du club phocéen est encadrée par la DNCG et que, jusqu’à présent, Pablo Longoria s’est contenté de recruter des joueurs libres (Kolasinac et Bakambu). Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’Olympique de Marseille souhaite toujours recruter Gerard Deulofeu malgré les exigences financières très importantes de l’Udinese. Pablo Longoria entend bien tenter le coup jusqu’au bout et estime qu’avec les potentielles ventes de Bamba Dieng en Angleterre mais également de Duje Caleta-Car, plus proche que jamais de West Ham, l’opération Gerard Deulofeu est possible. Il faudrait un sacré alignement des planètes pour que le dossier de l’ex-attaquant du FC Barcelone aille au bout, mais le président de l’Olympique de Marseille a bien l’intention de mettre toutes les chances de son côté. Reste maintenant à connaître la position du joueur, qui semblait privilégier un retour en Liga mais qui pourrait être séduit par la perspective de travailler sous les ordres de Jorge Sampaoli au sein d’un club susceptible de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine…