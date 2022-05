OM : Marseille au bout du rouleau, c'est la panique totale !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est logiquement incliné face au Stade Rennais le week-end dernier en Ligue 1. Les hommes de Jorge Sampaoli pourraient perdre très gros en cette fin de saison.

L'OM a récemment perdu sa deuxième place en Ligue 1. La faute à une défaite logique sur la pelouse du Stade Rennais samedi dernier. Les hommes de Jorge Sampaoli se retrouvent donc sous pression avant la réception du RC Strasbourg le week-end prochain au Stade Vélodrome. Car l'OM pourrait perdre définitivement sa place sur le podium, ce qui aurait tout l'air d'une catastrophe industrielle et économique avant le début du mercato estival. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'état de forme physique des troupes phocéennes ne rassure pas grand-monde. L'enchaînement des matchs avec la coupe d'Europe a fait très mal à l'OM, tout comme la récente perte sur blessure de Dimitri Payet. Pour Laurent Paganelli, la rencontre contre Strasbourg dans quelques jours se jouera avant tout dans les têtes.

L'OM ne peut pas tout gâcher, Laurent Paganelli veut y croire

William Saliba est devenu le 3ème joueur de l’OM à remporter le trophée UNFP de Meilleur Espoir :



➡️ Franck Ribéry en 2006

➡️ Samir Nasri en 2007

➡️ WILLIAM SALIBA en 2022 pic.twitter.com/buXHTyLTVE — BeFoot (@_BeFoot) May 16, 2022

La situation périlleuse dans laquelle se trouve l'OM avant de jouer Strasbourg ne doit pas gagner trop les esprits des hommes de Jorge Sampaoli. Car pour Laurent Paganelli, le club phocéen n'aurait pas le droit de gâcher tous les efforts réalisés cette saison. Pour La Provence, le consultant a donné la marche à suivre pour l'OM contre les Alsaciens : « L'OM va avoir le même genre de match, Strasbourg va jouer comme Rennes, avec de l'impact, du jeu, du volume. Mais c'est un dernier match, les Olympiens vont se lâcher. En plus, il ne suffit pas de le gagner, il faut peut-être marquer 4 ou 5 buts. Ça va passer par une vraie détermination, par le genre de match réalisé par Rennes qui a pris des risques et imposé son jeu. Peut-être que l'OM devra jouer différemment, miser sur une autre organisation. Payet n'est pas là, il faut quand même des gars devant qui marquent des buts, des solutions offensives pour avoir plus de tranquillité derrière. L'entraîneur et les joueurs doivent décider ensemble de faire ce gros match. (... ) Cet OM vaut le coup, Sampaoli aussi, il a quand même amené certaines choses, il y a eu du monde au stade. La saison est belle, elle nous a portés. Cette équipe-là mérite d'aller au bout, le public, la ville et la région aussi ». C'est également ce que doivent se dire les Strasbourgeois, qui peuvent terminer à une place européenne en cas de bon résultat à Marseille. Un match qui promet donc du très beau spectacle au Stade Vélodrome.