Dans : OM.

Tandis que le représentant suisse d'Ajroudi a donné un ultimatum à McCourt, la banque d'affaires mandatée par le franco-tunisien donne quelques infos.

La vente de l’Olympique de Marseille semblait être à l’arrêt depuis le brutal communiqué de l’avocat de Frank McCourt, lequel avait fait savoir que le milliardaire américain ne voulait pas vendre l’OM. Mais ce mercredi, de manière totalement imprévisible, le représentant suisse de Mohamed Ajroudi a annoncé que ce dernier donnait dix jours au propriétaire du club phocéen pour accepter sa dernière proposition. Une prise de position incroyable puisque Frank McCourt semblait avoir été assez clair il y a quelques jours. Comme si cela ne suffisait pas, dans un entretien accordé à Capital, Stéphane Cohen, co-fondateur de Wingate, une des deux banques d’affaires mandatées par Mohamed Ajroudi, a indiqué les raisons du secret gardé autour de ceux qui soutiennent financièrement cette offre de rachat.

Refusant de dévoiler la composition de ce tour de table réalisé, à priori, par l’homme d’affaires franco-tunisien, Stéphane Cohen a justifié cette position. « Mettez vous à leur place ! Il y a parmi eux de grands hommes d’affaires très connus dans leur pays. Echouer n’est pas envisageable pour eux. Donc ils ne vont pas associer leur nom à un process qui n’est pas encore assez avancé. Mais évidemment, dès qu’on aura avancé, on communiquera leur nom dans la lettre d’intention adressée Franck McCourt. Pas avant et pas dans la presse », a confié le responsable de Wingate, qui ouvre la porte à des négociations directes avec Frank McCourt. Une confidence assez maline car elle fait saliver ceux qui croient cette vente possible, sans vraiment en dire beaucoup sur la nature de cette offre. On va désormais attendre les dix jours de l'ultimatum, même si ce dossier semble clairement avoir du plomb dans l'aile.