OM ‍: Derek Cornelius quitte Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Un an après avoir rejoint l'Olympique de Marseille en provenance de Malmö pour 4ME, Derek Cornelius s'apprête à quitter l'OM pour rejoindre les Rangers.

L'Olympique de Marseille a beau être en quête de défenseurs supplémentaires, le club phocéen s'apprête à voir partir Derek Cornelius, l'international canadien dont le temps de jeu avait été très limité la saison passée. Fabrizio Romano annonce ce vendredi soir que le natif d'Ajax, dans l'Ontario, va passer sa visite médicale avant de s'engager avec les Rangers. Le club écossais jouera cette saison l'Europa League après avoir été brutalement éliminé par Bruges mercredi soir. Le spécialiste italien du mercato ne révèle pas les conditions financières de cette opération.